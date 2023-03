Romania: presidente Iohannis incontra l'imperatore del Giappone e il primo ministro Kishida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno Klaus Iohannis sarà ricevuto oggi dall'imperatore del Giappone, Naruhito, e dall'imperatrice del Giappone, Masako, al Palazzo Imperiale, nell'ambito della sua visita ufficiale a Tokyo. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato. Inoltre, il presidente romeno incontrerà, presso la sede del governo del Giappone, il primo ministro Fumio Kishida, con il quale avrà colloqui ufficiali e firmerà la dichiarazione congiunta che istituisce il partenariato strategico tra Romania e Giappone. Successivamente, i due funzionari terranno una conferenza stampa congiunta. In questa occasione il capo dello Stato parteciperà anche a una cena di lavoro. Il presidente Iohannis ha iniziato lunedì, la sua visita ufficiale in Giappone, con un incontro con il presidente della Camera dei Consiglieri, Hidehisa Otsuji, presso la sede della Camera alta della Dieta nazionale del Giappone. L'obiettivo principale della visita in Giappone è elevare le relazioni bilaterali al livello di un partenariato strategico. (segue) (Rob)