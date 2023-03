Regno Unito: più di 900 milioni di euro in conti dormienti verranno usati per aiutare comunità locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo utilizzerà più di 800 milioni di sterline (circa 902 milioni di euro) in contanti depositati in conti bancari, pensionistici e di investimento dormienti per sostenere le comunità locali e aiutare i cittadini alle prese con la crisi del costo della vita. Come riporta il quotidiano "Financial Times", il ministero per la Cultura, i Media e lo Sport ha dichiarato che il Dormant Assets Scheme (Das) rilascerà inizialmente 76 milioni di sterline (circa 85 milioni di euro) bloccati in conti bancari dimenticati, per poi sbloccarne altri nel corso dell'anno. Dal 2011, il governo ha utilizzato il Das per liberare quasi 900 milioni di sterline (più di un miliardo di euro) da conti bancari dormienti, che sono andati a generare investimenti sociali e ad aiutare le persone finanziariamente vulnerabili. (Rel)