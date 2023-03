Ucraina: portavoce Forze armate, Russia aumenta numero di navi militari nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha aumentato la quantità di navi militari in servizio operativo nel Mar Nero. Lo ha affermato nel corso di una diretta televisiva la portavoce delle Forze armate ucraine, Nataliya Gumenyuk, secondo cui le navi dispongono di 24 missili Kalibr. Secondo la portavoce, l'aumento del gruppo navale russo significa che la minaccia di un attacco missilistico "è estremamente alta". Gumenyuk ha inoltre notato che l'aumento del numero di missili in mare potrebbe rivelarsi, in particolare, "un elemento di impatto psicologico volto a dimostrare che l'esercito russo ha una quantità sufficiente di munizioni". Infine, la portavoce ha aggiunto la Russia ha iniziato anche ad usare più spesso i droni da ricognizione, che vengono lanciati più spesso dal nord del Paese. (Kiu)