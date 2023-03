Regno Unito: governo considera l'acquisto di una flotta di palloni spia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sta valutando l'acquisto di una flotta di palloni spia in grado di volare ad alta quota su nazioni ostili. Riporta la notizia il quotidiano "The Times". I ministri britannici hanno firmato l'anno scorso un accordo di ricerca da 100 milioni di sterline (circa 113 milioni di euro) con una società Usa per sviluppare "sistemi aerei stratosferici senza equipaggio". Dopo i voli di prova nel deserto dell'Arizona lo scorso autunno, il governo britannico ha confermato di essere interessato all'acquisto di sistemi "a palloncino". La tecnologia è in fase di sviluppo per il ministero della Difesa nell'ambito del Progetto Aether. (Rel)