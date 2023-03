Milano: Pinatedosi si complimenta con polizia per arresto aggressore stazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, si è complimentato con la Polizia di Stato per l’arresto in tempi brevi del cittadino marocchino che ieri sera a Milano, durante un tentativo di rapina, ha ferito sei persone. Il titolare del Viminale - si legge in una nota - ha sentito il prefetto e in giornata sentirà il sindaco di Milano per verificare insieme la possibilità di estendere ed intensificare i servizi di controllo del territorio, già proficuamente attivati all’interno della stazione di Milano, anche nelle aree cittadine intorno alla Stazione. (Rin)