Russia: servizi sicurezza ferma attività di 23 armerie clandestine

- Le forze di sicurezza russe hanno condotto un'operazione su larga scala, svelando 23 armerie clandestine in diverse regioni del Paese. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del Servizio per la sicurezza federale (Fsb). "Sono state fermate le attività criminali di 59 residenti di 34 enti territoriali del Paese coinvolti in ripristino (...) e vendita di armi in officine clandestine", ha precisato l'ufficio stampa. Insieme alle forze del ministero dell'Interno russo, l'Fsb ha sequestrato 118 armi da fuoco dal traffico illegale. (Rum)