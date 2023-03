Libia: N'Djamena annuncia il ritiro di 30 ribelli dal territorio libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ciadiane hanno annunciato che 30 combattenti mercenari di uno dei movimenti ribelli hanno consegnato le armi e si sono ritirati dal territorio libico dove erano attivi per lanciare operazioni contro i militari del governo di N’Djamena. Lo ha riferito il portale di informazioni libico "Al Wasat", precisando che l’annuncio è stato fatto durante un ricevimento per gli ex ribelli del fronte per l'alternanza e la concordia del Ciad (Fact), alla presenza del governatore della città di Kanem. Il ritiro dei mercenari rientra nel quadro della politica di apertura, riconciliazione nazionale e dialogo nazionale globale invocata dalle autorità del Ciad, specifica “Al Wasat”. L'ex leader dei ribelli ciadiani, Ousmane Mohamed Tahir, ha espresso la sua ferma determinazione a consolidare la pace, la sicurezza e la convivenza in Ciad. Tahrir ha anche invitato altri ribelli a deporre le armi e ad unirsi al processo di riconciliazione nazionale in corso per costruire un Ciad unito basato sull'uguaglianza. A sua volta, il governatore della provincia di Kanem ha elogiato l'iniziativa di questi ex combattenti che sono affiliati a quello che ha definito il gruppo politico-militare “Fact”, che è uno dei gruppi che non hanno firmato l'accordo di pace di Doha. (Lit)