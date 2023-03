Libia: inviato Usa incontra capo congresso Tubu, focus su coinvolgimento popolo nel processo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, l'ambasciatore Richard Norland, ha incontrato il presidente del Congresso libico dei Tebu, Issa Abdelmajid. Lo ha riferito l'ambasciata statunitense in una nota sul suo profilo Twitter, affermando che le due parti hanno discusso dell'importanza di coinvolgere tutto il popolo libico nel processo politico facilitato dalle Nazioni Unite per stabilire un percorso per le elezioni e la stabilità. Lo scorso novembre, Norland e Abdelmajid hanno discusso, durante il loro incontro, dell'importanza di rispettare il ruolo ei diritti delle minoranze locali, intensificando al contempo gli sforzi per ripristinare un percorso elettorale eseguibile. (Lit)