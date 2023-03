8 marzo: Coldiretti, addio a una mimosa su tre a causa della siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Addio a una mimosa su tre in Italia a causa della siccità che ha tagliato la produzione di almeno il 30 per cento con gli sbalzi di temperature causati dai cambiamenti climatici che a macchia di leopardo hanno fatto anticipare la raccolta e provocato insieme alla guerra in Ucraina l'esplosione dei costi dell'energia per salvare nei frigo i fiori simbolo dell'8 marzo. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti alla vigilia della Festa delle donne con i ramoscelli di mimosa che sono tutti di origine nazionale e soprattutto della provincia di Imperia, in Liguria, dove si realizza oltre il 90 per cento della produzione italiana. Ma nell'ultimo anno – ha sottolineato la Coldiretti – la siccità e le alte temperature hanno tagliato la raccolta, come mai avvenuto a memoria dei florovivaisti. Il 2022 infatti – ha spiegato Coldiretti – è stato l'anno più caldo mai registrato prima con la temperatura media superiore di quasi un grado (+0,98°) con il 30 per cento di precipitazioni in meno rispetto alla media storica del periodo 1991-2020, secondo le elaborazioni Coldiretti sulla banca dati dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Isac-Cnr) che evidenziano come la stessa anomalia si conferma anche nei primi mesi di quest'anno. La scarsità di mimose nel 2023 ha fatto aumentare le quotazioni con prezzi che – ha sottolineato Coldiretti - vanno dai cinque ai dieci euro per i rametti più piccoli, per salire fino ai 20 euro e oltre per i mazzi più grandi o per le piante in vaso. (Com)