Libia: deputato Orfi critica richiesta di Dabaiba su referendum su emendamenti costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta del capo del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid al Dabaiba, di tenere un referendum popolare sull'emendamento costituzionale che stabilisce i criteri per l’elezione del presidente, del primo ministro e dei membri del parlamento è "innaturale". A dichiararlo è il deputato della Camera dei Rappresentanti, Abdelmoneim al Orfi, secondo cui non si tratta di "una costituzione da sottoporre a referendum, ma piuttosto di una norma costituzionale". "Con queste azioni, Dabaiba sta cercando di ostacolare qualsiasi accordo tra il Parlamento e l'Alto consiglio di stato, e non rinuncerà al potere a tutti i costi", ha detto Orfi. Il deputato ha precisato che l'emendamento costituzionale è "frutto di un consenso tra le due assemblee”, osservando che mancano “solo le leggi elettorali” che è possibile sottoporre a referendum, in particolare gli articoli sulle condizioni delle candidature relative alle persone con doppia cittadinanza o militari". (Lit)