Libia: cittadini consegnano armi e munizioni alla stazione di polizia di Ras Abaydah a Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni cittadini libici nella città di Bengasi, nella Cirenaica, hanno consegnato armi e munizioni alla stazione di polizia di Ras Abaydah in risposta all'iniziativa di consegnare armi senza licenza ai servizi di sicurezza. Lo ha riferito la direzione della sicurezza di Bengasi sulla sua pagina Facebook. Il 18 febbraio, il ministero dell'Interno del governo designato dalla Camera dei rappresentanti ha concesso sette giorni per raccogliere le armi detenute illegalmente. Il ministero si è impegnato a lanciare misure rigorose per la raccolta di armi, compresa l'ispezione di tutti i siti e le case e sequestrare tutte le armi all'interno. (Lit)