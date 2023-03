Regno Unito: comitato parlamentare, calo spese militari potrebbe minare impegni Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mancato mantenimento di un'adeguata spesa militare rischia di minare gli impegni del Regno Unito nei confronti della Nato. È quanto dichiarato dai parlamentari del comitato ristretto per la difesa della Camera dei Comuni, che si sono detti "preoccupati" del fatto che se il governo non fosse riuscito a "proteggere il bilancio della difesa dalle pressioni inflazionistiche" invierà un "messaggio sbagliato sia agli alleati che agli avversari". Il primo ministro Rishi Sunak dovrebbe annunciare a breve un aumento di diversi miliardi del budget per la difesa , che tuttavia dovrebbe essere ben al di sotto dell'aumento di 10 miliardi di sterline (11,3 miliardi di euro) richiesti dal ministro della Difesa, Ben Wallace, per consentire alle spese militari di tenere il passo con l'inflazione, continuare il programma di modernizzazione dell'esercito e ricostruire scorte di armi per rifornire l'Ucraina. (Rel)