Usa-Ue: sanzioni alla Russia, avviato confronto con industria diamanti

- Il responsabile dell'Ufficio per il coordinamento delle sanzioni del governo Usa, James O'Brien, e Denis Redonnet, responsabile esecutivo per il commercio della Commissione europea, hanno discusso il coinvolgimento dell'industria dei diamanti nelle prossime iniziative sanzionatorie a carico della Russia. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui la discussione ha coinvolto "funzionari dei principali rivenditori, produttori, laboratori e associazioni di settore" dell'industria dei diamanti. La Russia - ricorda la nota - "continua a ricavare miliardi di dollari dal commercio di diamanti", e le discussioni si sono concentrate "sui modi più efficaci per interrompere tale flusso di introiti". (Was)