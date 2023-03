Germania: “Handelsblatt”, governo pianifica rimozione tecnologia cinese da rete mobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale sta pianificando di limitare in maniera significativa l'impiego di tecnologia cinese nelle rete di telefonia mobile della Germania. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver appreso da fonti dell'esecutivo tedesco. In particolare, gli operatori della rete mobile Deutsche Telekom, Vodafone e Telefonica devono prepararsi a rimuovere dall'infrastruttura critica i componenti già installati prodotti dai gruppi per le tecnologie cinesi Huawei e Zte, sospettate di collaborare con le agenzie di intelligence di Pechino. Le tre società dovrebbero sostenere autonomamente i relativi costi. Secondo il governo federale, la tecnologia di Huawei e Zte è “rilevanti per la sicurezza” della Germania e “potrebbe consentire a uno Stato di esercitare potere” nel Paese. Entro l'estate, il ministero dell'Interno tedesco avvierà “un severissimo esame” della questione e contatterà Deutsche Telekom, Vodafone e Telefonica. La procedura successiva seguirà “un corso critico”. Finora, le accuse di spionaggio per la Cina rivolte contro Huawei e Zte non sono state dimostrate. A gennaio scorso, l'Ufficio federale per la sicurezza informatica (Bsi) ha certificato un componente di Zte per la rete 5G come sicuro. Tuttavia, il governo federale sottolinea che non è decisiva soltanto la valutazione tecnica del Bsi, ma è determinate anche se “se l'azienda produttrice è direttamente o indirettamente sotto l'influenza dello Stato” cinese. Ora, secondo le fonti di “Handelsblatt”, si guarderà in maniera “molto critica” a tale aspetto della questione. (Geb)