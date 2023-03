Sri Lanka: sottosegretario Finanze, in arrivo "notizie positive" da Fmi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando ad una lettera diffusa dalla piattaforma “Channel News Asia” e attribuita alla EximBank, è stata promessa a Colombo “un’estensione del debito dovuto nel 2022 e nel 2023 come misura d’emergenza immediata”, che esonera lo Sri Lanka dal “rimborsare il capitale e gli interessi maturati sui prestiti dell’istituto durante il periodo di riferimento”. “EximBank sosterrà inoltre lo Sri Lanka nella richiesta di finanziamenti dall’Fmi, con l’obiettivo di contribuire ad alleviare la sua crisi di liquidità”, aggiunge la missiva. Il Fondo monetario internazionale non si è pronunciato sull’impegno annunciato dalla Cina nella lettera, che secondo anonime fonti singalesi non sarà sufficiente ad ottenere l’ambito prestito. Stando a quanto riferito da “Channel News Asia”, l’aspettativa di Colombo era comunque che “la Cina facesse di più. Questo è molto meno di quanto richiesto e atteso da Pechino”. (segue) (Inn)