Arabia Saudita-Germania: ministro Investimenti Al Falih arrivato a Monaco, focus su cooperazione

- Una delegazione del settore pubblico e privato saudita guidata dal ministro degli Investimenti, Khalid al Falih, è arrivata a Monaco, in Germania, per una visita di tre giorni. Lo rende noto l’agenzia di stampa saudita “Spa”, spiegando che la visita ha lo scopo di promuovere ulteriormente la cooperazione nel settore degli investimenti. Secondo l’agenzia di stampa, la visita mira ad ampliare la portata del lavoro congiunto tra i due paesi, nonché a sviluppare investimenti reciproci e a stimolare partenariati tra i settori privati di entrambi i Paesi nei settori dell’energia pulita, petrolchimica, industrie avanzate, automotive e assistenza sanitaria. A Berlino, Al Falih parteciperà al forum per gli investimenti saudita-tedesco che prevede la partecipazione di rappresentanti di entrambi i governi. (Res)