Arabia Saudita: ministro Energia riceve delegazione Commissione europea, focus su cooperazione

- Il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman, ha ricevuto a Riad vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, e la commissaria europea per l'energia, Kadri Simson, per discutere del rafforzamento della cooperazione. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa saudita “Spa”, spiegando che l’incontro ha riguardato le modalità per rafforzare la cooperazione nei settori dell’idrogeno verde, dell’interconnessione elettrica e della lotta ai cambiamenti climatici. L’incontro è parte delle iniziative del Regno in vista della Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Cop28) che sarà ospitata negli Emirati Arabi Uniti dal 30 novembre al 12 dicembre. (Res)