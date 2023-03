Myanmar: esercito uccide 17 persone in 2 villaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito birmano ha assalito alcuni villaggi nella regione di Sagaing, nel Myanmar centrale, rubando, stuprando, decapitando e uccidendo in tutto almeno 17 persone. Lo hanno denunciato membri della resistenza anti-governativa e un residente locale che ha denunciato la morte della moglie. Gli attacchi si sono verificati la scorsa settimana nei villaggi di Nyaung Yin e Tar Taking. Secondo le testimonianze, alcune delle vittime hanno subito torture prima di essere uccise. Alle violenze avrebbero preso parte almeno 90 militari trasportati nell'area da cinque elicotteri il 23 febbraio. I corpi delle vittime, sequestrate dai militari, sono stati ritrovati alla fine della scorsa settimana. Il governo militare birmano, al potere dopo il golpe di febbraio 2021, è impegnato in aspri combattimenti con diverse milizie etniche, in quella che alcuni esperti Onu caratterizzano ormai come una guerra civile. Sagaing è uno degli epicentri della resistenza armata alla giunta. (segue) (Inn)