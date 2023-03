Reddito cittadinanza: Fico (M5s), governo confuso e miope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reddito di cittadinanza non c'è più. Al suo posto ci sarà Mia, Misura di inclusione attiva. "Sono solo indiscrezioni - osserva l'ex presidente della Camera, Roberto Fico -, ma già bastano a far vedere un governo in confusione. Sono in preda alle loro contraddizioni, dall'immigrazione alla giustizia. E anche sulla lotta alla povertà. Solo una cosa è chiara: sono state tagliate risorse in questo ambito con l'ultima legge di bilancio. Questo è un segnale pessimo, che mostra un governo miope rispetto ai bisogni di cittadini e famiglie". La nuova misura di fatto riduce l'importo e la platea di chi potrà percepire. "Abolire il reddito - secondo l'esponente del M5s - è stata una scelta ideologica che ci riporta al passato e ci allontana dagli altri Paesi europei. Una scelta fatta contro le persone più fragili e in difficoltà. Meloni e Salvini hanno commesso un grave errore solo per far qualcosa contro il Movimento 5 Stelle. Vedremo come sarà strutturata la nuova proposta, di sicuro però proteggerà meno persone e in maniera meno incisiva. Farebbero una miglior figura a chieder scusa e ripristinare il reddito di cittadinanza". (segue) (Res)