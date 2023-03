Migranti: Musumeci, i corridoi umanitari non bastano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai corridoi umanitari: "Non bastano, restano una soluzione emergenziale mentre noi abbiamo bisogno di considerare l'immigrazione come un fatto ordinario che va disciplinato in maniera legale e d'intesa con gli altri Stati europei". Confindustria ha parlato di 300mila posti vuoti e Musumeci rileva che "di fronte alla crescente denatalità italiana, una nuova forza lavoro diventa realmente necessaria. L'arrivo di migranti deve avvenire secondo le norme, in sicurezza, e deve proseguire con un graduale processo d'integrazione: in altre parti d'Italia, in passato, ha portato a risultati positivi. L'integrazione è un processo lento ma inevitabile, ma anche un percorso formativo per acquisire un'abilità professionale". Il ministro tiene inoltre a ricordare che "in Italia negli ultimi trent'anni la delegittimazione del lavoro manuale ha prodotto un danno impressionante tra i nostri giovani, a cui invece dobbiamo ricordare che il camice bianco di un primario ha la stessa dignità della tuta sporca di un meccanico". Il caso Piantedosi infine: "Ho stima per il ministro, lo conosco da poco ma ne ho apprezzato la capacità professionale. E' un bravo prefetto, potrebbe non essere anche un bravo comunicatore. Alcune sue parole potrebbero non rispecchiare il suo pensiero, improntato al rispetto per le vittime e i superstiti. Nessuno potrebbe non provare profonda commozione di fronte a questa e ad analoghe tragedie. E' un ottimo tecnico, insomma, la politica ha inevitabilmente una visione più ampia e articolata", ha concluso Musumeci. (Res)