Pd: Carfagna (Azione), possibili battaglie insieme

- La presidente di Azione, Mara Carfagna, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che la vittoria di Elly Schlein alla segreteria del Pd "contribuisce a chiarire il quadro politico: ora c'è una destra, una sinistra e un centro, il nostro, che si rafforzerà con la nascita di un partito unitario". "Da donna - aggiunge l'ex ministra - sono contenta di ogni affermazione di leadership femminile: lo sguardo delle donne può cambiare in meglio le priorità della politica e anche il carattere del discorso pubblico italiano, a volte al limite del bullismo". Il primo atto di Schlein è stata la partecipazione alla manifestazione a Firenze, con Conte: non un problema ma un chiarimento del quadro: "Un chiarimento. Ma anche l'avvio di una competizione a sinistra". Anche Azione ha fatto battaglie comuni con Pd e M5s. E sarà ancora possibile "se prevale la visione sui tatticismi delle alleanze, penso di sì e spero che oltre le battaglie 'contro' si trovi sintonia nelle battaglie 'per'. Per il rifinanziamento della sanità e della scuola pubblica. Per il salario minimo. Per nuove regole che costruiscano flussi legali di immigrazione e rispondano alla domanda delle imprese". (segue) (Res)