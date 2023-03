Nato: le Forze armate tedesche non possono adempiere agli obblighi della Vjtf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) non possono adempiere se non con sforzi notevoli agli obblighi per la Task force congiunta ad altissima prontezza della Nato (Vjtf), di cui la Germania ha assunto il comando a rotazione dal primo gennaio scorso per i successivi 12 mesi. Come rivelato dall'emittente televisiva “Zdf”, il 393mo battaglione corazzato dell'esercito tedesco deve schierare nella Vjtf almeno 30 dei suoi 44 carri armati Leopard 2A7V in pochi giorni. Tuttavia, il reparto dispone a oggi di soltanto 20 di questi mezzi corazzati in condizioni di operare. La lacuna non dovrebbe esser colmata prima della fine del 2023. Una soluzione potrebbe essere inquadrare nella Vjtf i Leopard 2A7V in dotazione al 104mo battaglione corazzato dell'esercito tedesco. A ogni modo, questa unità dispone di soltanto 9 di questi carri armati, che entro aprile dovrebbero aumentare a 25. Secondo “Zdf”, il 393mo battaglione corazzato manca di carri armati in grado di operare a causa dei ritardi nella loro manutenzione presso lo stabilimento di Koelleda dell'azienda produttrice, il gruppo per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw). Di tutta la questione, ha rivelato un militare tedesco, “la Nato ovviamente non sa nulla” nonostante le numerose segnalazioni della truppa ai comandi. Come sottolineato dalla fonte, “in alto arrivano soltanto le buone notizie”. (Geb)