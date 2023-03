Cina: ministro Esteri, approfondire relazioni con la Russia per fronteggiare instabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto più il panorama internazionale diventa instabile, tanto più è imperativo che Cina e Russia facciano progredire costantemente le loro relazioni. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, in un punto stampa tenuto oggi a margine della sessione annuale del Congresso nazionale del popolo, la massima istituzione legislativa del Paese. La collaborazione tra Cina e Russia contribuirà ad orientare il mondo verso il multipolarismo e una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali, ha detto il titolare della diplomazia cinese, secondo cui le parti hanno istituito un nuovo modello di relazioni internazionali, basate sul rifiuto delle coalizioni, degli scontri e del danneggiamento di terze parti. Alla domanda se sia possibile che Cina e Russia abbandonino il dollaro statunitense o l'euro nel commercio bilaterale, Qin ha affermato che i Paesi dovrebbero utilizzare qualunque valuta sia “efficiente, sicura e credibile”. "Le valute non dovrebbero essere l’asso nella manica per le sanzioni unilaterali, tanto meno un pretesto per atti di bullismo o coercizione”, ha commentato il ministro. (Cip)