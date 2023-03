Taiwan: ministro Esteri Cina, “indipendenza è incompatibile con la pace nello Stretto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indipendenza di Taiwan è “incompatibile con la pace e la stabilità nello Stretto”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, in un punto stampa tenuto oggi a margine della sessione annuale del Congresso nazionale del popolo, la massima istituzione legislativa del Paese. “La questione taiwanese è il fulcro degli interessi fondamentali di Pechino, il fondamento politico delle relazioni con gli Stati Uniti e una linea rossa da non oltrepassare nel rapporto bilaterale”, ha detto il titolare della diplomazia cinese. “Pechino continuerà a perseguire la riunificazione pacifica con l’isola con la massima sincerità e i migliori sforzi. Allo stesso tempo, non esclude la possibilità di adottare tutte le misure necessarie” per raggiungere l’obiettivo, ha precisato Qin, facendo riferimento soprattutto alle disposizioni previste dalla Legge anti-secessione. (Cip)