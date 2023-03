Usa: amministrazione Biden valuta pene detentive per famiglie dei migranti illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta valutando la possibilità di imporre pene detentive alle famiglie dei migranti che arrivano nel Paese illegalmente. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che una decisione definitva in merito alla proposta non è stata ancora raggiunta. Negli ultimi due anni, l’amministrazione Biden ha evitato di imporre pene detentive alle famiglie dei migranti, con l’intento di allontanarsi dalle politiche restrittive adottate dall’ex presidente Usa, Donald Trump, nei confronti di chi arriva illegalmente nel Paese. Secondo le fonti, tuttavia, il governo starebbe valutando una inversione di rotta a fronte del crescente numero di arrivi al confine meridionale e settentrionale degli Stati Uniti, che potrebbe subire un ulteriore incremento a partire dall’estate di quest’anno. (Was)