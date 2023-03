Giappone: nuovo insuccesso di Jaxa, razzo vettore H3 si autodistrugge dopo il lancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo tentativo di lancio inaugurale del nuovo razzo vettore H3 sviluppato dal Giappone è culminato oggi in un nuovo e ancor più spettacolare fallimento: il razzo, infatti, si è sollevato correttamente dalla piattaforma di lancio del Centro spaziale di Tanegashima, ma pochi minuti più tardi l'Agenzia per l'esplorazione aerospaziale del Giappone (Jaxa) ha innescato il comando per l'autodistruzione del vettore. Lo ha comunicato la stessa Jaxa: il mese scorso, il lancio inaugurale dell'H3, già rimandato in più occasioni, era fallito a causa della mancata accensione di uno dei motori ausiliari. Secondo le informazioni fornite dall'agenzia spaziale giapponese, l'H3 è stato lanciato alle ore 10:37 di oggi; alcuni minuti più tardi, Jaxa ne ha innescato l'autodistruzione, dopo aver stabilito, per ragioni ancora non accertate, che "il veicolo di lancio (...) non era in grado di completare la sua missione". L'esito del lancio di oggi ricalca quello che lo scorso ottobre ha segnato il lancio inaugurale di un razzo vettore più piccolo, l'Epsilon 6: anche in quell'occasione, Jaxa ha fatto ricorso all'autodistruzione a fine cautelare, dopo che il razzo ha deviato dalla traiettoria prestabilita. (segue) (Git)