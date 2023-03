Usa: influenza aviaria, Casa Bianca valuta vaccinazione di massa del pollame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta valutando il ricorso alla vaccinazione di massa del pollame negli allevamenti del Paese, in risposta all'epidemia di influenza aviaria che ha già ucciso milioni di pennuti e innescato un fortissimo rialzo dei prezzi delle uova. Lo scrive il quotidiano "The Hill". "Esiste una gamma di opzioni che gli Stati Uniti considerano regolarmente quando si verificano epidemie che potrebbero influire sulla sicurezza delle forniture alimentari negli Stati Uniti", afferma una nota diffusa ieri dal Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. "Al momento, ci concentriamo sulla promozione di pratiche e procedure di biosicurezza ad alto impatto", prosegue la nota. Tali procedure includono sforzi tesi a prevenire la trasmissione del virus influenzale, anche attraverso più rigorose procedure di disinfezione e sanificazione tra i dipendenti degli allevamenti. Nel frattempo, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) sta monitorando i rischi che l'influenza aviaria potrebbe porre per la salute umana, che al momento sono ritenuti "bassi". L'agenzia sta già sperimentando potenziali vaccini aviari, anche se sinora non ne ha ancora autorizzato nessuno. (Was)