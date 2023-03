Usa: "Wall Street Journal", Paese impreparato a era di conflitto tra grandi potenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non sono pronti ad affrontare un'era di confronto militare tra grandi potenze. Lo afferma in un editoriale il quotidiano "Wall Street Journal", citando i pareri e le analisi di funzionari della difesa e ufficiali delle forze armate. Secondo il quotidiano, il riorientamento del complesso militare statunitense verso il confronto con avversari di livello tecnologico quasi-analogo come Cina e Russia, iniziato nel 2018, non ha ancora colmato gravi deficit in termini di capacità industriali e operative. Nonostante un bilancio annuale della difesa superiore a 800 miliardi di dollari, la transizione dalla "guerra al terrorismo" al confronto tra potenze ha risentito di divisioni politiche in merito all'immediatezza della minaccia cinese, dell'investimento in programmi di armamento eccessivamente costosi e sofisticati che non hanno fruttato i vantaggi strategici sperati, e delle energie e risorse assorbite dal Medio Oriente e ancor più dal conflitto in Ucraina. Parte significativa dei problemi scontati dagli Stati Uniti è di origine industriale: il processo di radicale consolidamento dell'industria della difesa statunitense in pochi conglomerati dall'elevata influenza politica ed economica ha privato il Pentagono di opzioni e di capacità produttiva. I cantieri Usa, ad esempio, faticano a produrre i sottomarini necessari a fronteggiare la sempre più vasta e moderna marina militare cinese, e Washington ha accumulato un preoccupante ritardo tecnologico rispetto a Cina e Russia sul fronte delle armi ipersoniche. (segue) (Was)