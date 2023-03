Usa: "Wall Street Journal", Paese impreparato a era di conflitto tra grandi potenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Wall Street Journal" menziona a questo proposito la simulazione bellica di una invasione cinese di Taiwan effettuata lo scorso agosto dal think tank Center for Strategic and International Studies: nella simulazione, gli Stati Uniti hanno esaurito le loro scorte di missili antinave in appena una settimana. Gli Stati Uniti sono indeboliti anche dalle crescenti divisioni ideologiche, culturali e politiche della società Usa, che si riflettono in un crollo dei reclutamenti nelle forze armate. I piani per aumentare i presidi militari nell'Indo-Pacifico sono ancora in corso d'opera, e la struttura della Central Intelligence Agency (Cia) riflette ancora due decenni di lotta al terrorismo e operazioni paramilitari. I successi militari statunitensi in Medio Oriente e in Afghanistan - aggiunge il quotidiano - si sono materializzati in parte grazie "alla superiorità aerea, a un nemico peggio equipaggiato e alla capacità di controllare l'inizio e le condizioni degli ingaggi". Tuttavia, uno scontro militare con la Cina sarebbe "assai differente": gli Usa dovrebbero combattere con le loro basi i e loro porti asiatici sotto attacco, e sostenere le loro forze lungo linee logistiche lunghe e vulnerabili. Ampliando lo scenario all'intero scacchiere globale, "se un conflitto (degli Stati Uniti) con la Cina desse alla Russia la sicurezza di intraprendere ulteriori azioni in Europa orientale, gli Usa e i loro alleati si troverebbero a combattere una guerra su due fronti", e potenzialmente anche nell'Artide, dove gli Usa "sono in ritardo rispetto alla Russia in termini di rompighiaccio e porti". (segue) (Was)