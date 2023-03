Usa: "Wall Street Journal", Paese impreparato a era di conflitto tra grandi potenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina, di contro, si presenta al confronto con gli Stati Uniti forte di "decenni di bilanci militari crescenti che hanno aumentato la letalità delle sue forze aeree, dei suoi missili e sottomarini, e (...) hanno creato una forza più moderna". Pechino ha inoltre accelerato gli sforzi tesi a dotarsi di sistemi per la distruzione dei satelliti avversari, e Xi Jinping ha fissato il 2027 come termine entro il quale il Paese deve essere in grado di invadere Taiwan, in una regione cruciale per il commercio marittimo mondiale. Quanto ai sofisticati programmi di armamenti intrapresi dal Pentagono, di cui il "Wall Street Journal" fornisce una panoramica non priva di elementi di successo - come il nuovo bombardiere strategico B-21 Raider - il timore è che il loro contributo possa giungere troppo tardi, dal momento che la maggior parte non sarà pronta all'impiego operativo prima del prossimo decennio. Un portavoce del Pentagono, Chris Meagher, ha dichiarato che il segretario della Difesa Usa Lloyd Austin è consapevole di queste sfide senza precedenti, e sta supervisionando direttamente l'attuazione della nuova strategia statunitense per il contrasto della Cina. (Was)