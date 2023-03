Giappone: a gennaio crollo salari reali senza precedenti dal 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato a gennaio una contrazione dei salari reali senza precedenti da quasi nove anni a questa parte, a causa dell'accelerazione dell'inflazione ai massimi da quarant'anni a questa parte. E' quanto emerge dai dati pubblicato oggi dal ministero del Lavoro giapponese. I salari reali corretti per il livello dell'inflazione sono calati a gennaio del 4,1 per cento, una contrazione senza precedenti da maggio 2014. A dicembre i salari avevano già registrato una contrazione dello 0,6 per cento. I salari nominali, invece, sono aumentati a gennaio dello 0,8 per cento, molto meno del 4,1 per cento di dicembre, quando le entrate delle famiglie erano state sostenute dai bonus invernali. (segue) (Git)