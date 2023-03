Giappone: a gennaio crollo salari reali senza precedenti dal 2014 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice core dei prezzi al consumo in Giappone ha registrato un balzo del 4,2 per cento su base annua a gennaio, ai massimi da settembre 1981 per effetto del progressivo aumento dei generi alimentari e dell'energia, secondo i dati pubblicati dal governo di quel Paese. L'indice core, che esclude la variazione di prezzo degli alimenti freschi, si è mantenuto per il decimo mese consecutivo al di sopra della soglia del 2 per cento fissata come obiettivo dalla banca centrale. Il governo prevede un calo dei prezzi dell'energia da febbraio, per effetto dei nuovi sussidi in bolletta, che però verranno quasi del tutto compensati da ulteriori aumenti dei prezzi dei generi alimentari. (segue) (Git)