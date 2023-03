Usa: assalto al Congresso, "Fox News" pubblica riprese telecamere di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista dell'emittente televisiva "Fox News" Tucker Carlson ha trasmesso ieri una serie di riprese delle videocamere di sorveglianza di Capitol Hill relative all'assalto al Congresso federale del 6 gennaio 2021, quando sostenitori dell'ex presidente Donald Trump fecero irruzione al campidoglio contestando l'esito delle elezioni presidenziali vinte da Joe Biden. Carlson, che ha ottenuto l'accesso alle registrazioni dal presidente repubblicano della Camera Kevin McCarthy, ha premesso di non essere stato ostacolato in alcun modo dalla sua rete e da McCarthy, e di essersi attenuto, nella trasmissione delle riprese, alle limitate e "ragionevoli" indicazioni di sicurezza fornite dalla polizia di Capitol Hill. Secondo Carlson, le registrazioni lasciano aperti molti interrogativi, ad esempio in merito ai presunti "agitatori" che il Federal Bureau of Investigation (Fbi) avrebbe inserito nella protesta, che nelle riprese sembrano aprire ingressi e guidare gruppi di manifestanti nelle sedi istituzionali, e che pur essendo chiaramente identificabili "non sono mai stati arrestati". A detta del giornalista conservatore, noto per aver sempre negato la natura sovversiva delle proteste del 6 gennaio, le riprese chiarirebbero invece in maniera "definitiva" che "i Democratici al Congresso hanno mentito per due anni in merito a quanto è accaduto quel giorno", e che "molto poco di quanto è avvenuto il 6 gennaio è stato organizzato o violento". I video di sorveglianza a Capitol Hill mostrano perlopiù un caos pacifico". Al netto delle immagini trasmesse da Carlson e della sua interpretazione dei fatti - commenta però il quotidiano "The Hill" - l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 è culminato in circa un migliaio di arresti e nel ferimento di oltre un centinaio di agenti di polizia, oltre a sette decessi ricollegati in vario modo alla protesta. (Was)