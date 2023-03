Giappone-Asean: relazioni verranno elevate a partenariato strategico a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone e l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) eleveranno formalmente le loro relazioni al livello di "partenariato strategico globale" il prossimo dicembre, in occasione di un vertice speciale per commemorare il 50esimo anniversario della loro amicizia e cooperazione. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Kyodo" il segretario generale dell'Asean, Kao Kim Hourn. L'iniziativa punta anzitutto a consolidare l'equidistanza strategica dell'Asean rispetto alle maggiori potenze regionali, Cina e Stati Uniti, che hanno entrambe elevato le relazioni con l'Asean a livello di partenariato strategico globale, rispettivamente nel 2021 e nel 2022. "Ci sono già state molte discussioni, e ci aspettiamo (di elevare le relazioni) durante il summit speciale a dicembre", ha spiegato il segretario generale. L'Asean ha accettato di elevare le relazioni col Giappone alla luce dei decenni di "sostegno, ingaggio e cooperazione" di Tokyo in aree quali l'assistenza umanitaria, il soccorso dai disastri e la sicurezza marittima. Tramite il partenariato strategico, l'Asean intende rafforzare ulteriormente la cooperazione in aree quali l'innovazione tecnologica, i contatti tra persone e la collaborazione culturale, ha aggiunto Kao, menzionando in particolare le potenzialità dei programmi di borse di studio e tirocinio professionale. L'Asean include Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam. (Git)