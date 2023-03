Cina: "due sessioni", circa 100 delegati scelti tra aziende sanzionate dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli annuali incontro dell'Assemblea nazionale del popolo e della Conferenza politica consultiva del popolo in corso a Pechino - noti come "due sessioni" - includono circa un centinaio di delegati dai vertici delle aziende cinesi sanzionate dagli Stati Uniti. Lo scrive il quotidiano "Nikkei" sulla base di un'analisi dei social media e dei resoconti dei media cinesi, ricordando che i due organi istituzionali includono in tutto circa 5.150 delegati da tutto il Paese. La composizione dell'Assemblea e della la Conferenza politica riflette i cambiamenti seguiti al quinquennale congresso del Partito comunista che si è svolto lo scorso autunno. Diversi delegati provengono dagli organigrammi di aziende della difesa di proprietà statale, come China North Industries Group (Norinco), China Aerospace Science and Technology Corp e China Electronics Technology Group Corp, che fornisce servizi IT alle forze armate cinesi. Queste aziende, tutte sottoposte a sanzioni da parte degli Stati Uniti, sono ritenute la chiave di volta della politica di fusione civile-militare su cui è imperniata la corsa cinese allo sviluppo tecnologico. Includere rappresentanti di queste aziende tra i delegati parlamentari - scrive "Nikkei" - "è probabilmente parte di una spinta tesa ad accelerare lo sforzo nazionale per rendere la Cina una superpotenza tecnologica". (Git)