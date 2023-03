Migranti: Meloni, governo italiano continuerà battaglia per fermare trafficanti esseri umani e morti in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "non può rimanere più sola ad affrontare il fenomeno dell'immigrazione clandestina", scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rilanciando l'articolo de "Il Giornale" dal titolo "La Ue accoglie l'appello di Meloni sui migranti: 'Necessario agire'". "Non vogliamo più ritrovarci a piangere tragedie come quella avvenuta a Cutro: è nostro dovere, morale prima ancora che politico, fare di tutto per evitare che disgrazie simili si ripetano. Per questo motivo spiega il premier -, nel Consiglio dei ministri di giovedì e nel prossimo Consiglio europeo, il governo italiano continuerà la sua battaglia per fermare i trafficanti di esseri umani e le morti in mare". (Rin)