Grecia: Confederazione dipendenti pubblici annuncia sciopero nazionale per l'8 marzo

- La Confederazione greca dei dipendenti pubblici (Adedy) ha annunciato uno sciopero nazionale di 24 ore nel settore pubblico per mercoledì 8 marzo. Nel suo comunicato stampa rilasciato Adedy ha anche indetto una manifestazione di protesta a piazza Klafthmonos, nel centro di Atene. La ragione dello sciopero è “per chiedere – insieme a tutti i lavoratori e al popolo – la fine della politica di privatizzazioni, e che le reali responsabilità del delitto omicida del disastro ferroviario di Tempi siano attribuite” ai responsabili. Diverse sigle di categoria hanno annunciato che parteciperanno all'azione sindacale, tra cui la Federazione panellenica dei pescatori (Pno) e la Federazione greca degli insegnanti delle scuole primarie (Doe). Il sindacato dei ferrovieri ha inoltre annunciato che estenderà la mobilitazione dello sciopero nazionale fino a mercoledì. I servizi ferroviari sono stati sospesi da mercoledì scorso, a seguito della collisione di martedì notte di un treno passeggeri con un treno merci che finora ha causato la morte di 57 persone. I sindacati dei ferrovieri hanno affermato che "stiamo lottando per la sicurezza dei treni, ma anche per far emergere la verità e per trovare i colpevoli del tragico incidente ferroviario, indipendentemente da quanto in alto si trovino". (Gra)