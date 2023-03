Finlandia: presidente Niinisto inizia visita costa occidentale degli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente finlandese Sauli Niinisto ha iniziato la sua visita negli Stati Uniti, in particolare sulla costa occidentale del Paese. Niinisto discuterà con le autorità locali sui temi di politica estera e di sicurezza, nonché sulla cooperazione economica e tecnologica. Parlando in conferenza stampa durante una visita al Senato dello Stato di Washington, Niinisto ha evidenziato come entro un paio di settimane verrà promulgata la legislazione nazionale in relazione alla Nato. (Sts)