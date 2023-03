Perù: cinque militari morti mentre tentavano di attraversare un fiume per evitare protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque militari del Perù sono morti travolti dalle acque di un fiume che stavano cercando di attraversare per evitare una protesta in corso nella regione di Puno. Sette soldati sono rimasti feriti e uno risulta ancora disperso. Lo riferisce il Comando congiunto delle forze armate, spiegando che la pattuglia sarebbe stata intercettata da "manifestanti radicali" che ne avrebbero impedito il passaggio "bruscamente e violentemente, minacciando il personale militare con pietre e altri oggetti contundenti". "Di fronte a questa situazione e per evitare scontri con i manifestanti, il personale senza prevedere alcuna possibilità di dialogo ha deciso di intraprendere un percorso alternativo, che prevedeva l'attraversamento del fiume Ilave per evitare lo scontro", si legge in un comunicato. (segue) (Brb)