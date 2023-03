Giappone: nuovo insuccesso di Jaxa, razzo vettore H3 si autodistrugge dopo il lancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'H3 rappresenta il primo aggiornamento di alto profilo del programma missilistico giapponese da oltre vent'anni, e il successo del progetto è determinante per la tenuta dell'industria aerospaziale del Paese. Il nuovo razzo è stato progettato per essere più potente, meno costoso e più sicuro rispetto all'H2A attualmente utilizzato da Jaxa. L'agenzia spera che il nuovo vettore le consenta di aggiudicarsi contratti commerciali, contando anche sul ridimensionamento del ruolo della Russia nel mercato, conseguenza diretta delle sanzioni a carico di Mosca. Nei piani del Giappone, il razzo vettore dovrebbe contribuire anche entro la fine del decennio alla costruzione di una stazione spaziale in orbita attorno alla Luna. (Git)