Usa: scontri tra manifestanti e polizia ad Atlanta, 23 persone accusate di terrorismo

- Ventitré persone sono state accusate di terrorismo dopo i violenti scontri che hanno avuto luogo ieri presso un Centro per l’addestramento delle forze di polizia attualmente in costruzione ad Atlanta, in Georgia. Lo ha annunciato in una nota il dipartimento di polizia della città, spiegando che gli scontri sono iniziati dopo che “un gruppo di manifestanti violenti ha sfruttato una protesta pacifica contro la costruzione della struttura per effettuare un attacco coordinato contro i poliziotti e il cantiere”, tirando pietre, mattoni, molotov e fuochi d’artificio contro le forze dell’ordine. Le accuse arrivano a seguito dell’arresto di 35 persone dopo gli scontri. (Was)