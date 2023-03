Norvegia: governo stanzierà 3,59 miliarid di euro per sostegno a Ucraina e rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Norvegia intende destinare oltre 40 miliardi di corone (3,59 miliardi di euro) per varie misure di sostegno all'Ucraine e alla sua popolazione. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze Trygve Slagsvold Vedum all'emittente "Nrk", parlando insieme al premier Jonas Gahr Stoere. I fondi saranno in particolare destinati all'accoglienza dei rifugiati, che sono circa 75 mila, ha spiegato Vedum. "- Il bilancio deve tenere conto della realtà in cui ci troviamo. La guerra in Ucraina è di grande importanza", ha confermato Stoere, ribadendo l'impegno per coloro che fuggono dal conflitto. "Abbiamo anche il programma Ucraina, che è il sostegno della Norvegia all'Ucraina nei prossimi anni. Questo è importante per la sicurezza, la difesa e la preparazione", ha rilevato il premier. (Sts)