Danimarca: giunti nel Paese cinque caccia F-35 Usa per addestramento forze aeree locali

- Cinque caccia F-35 dell'Aeronautica statunitense sono atterrati oggi in Danimarca. Nelle prossime due settimane, gli aerei e l'equipaggio parteciperanno all'addestramento quotidiano con i piloti delle forze aeree danesi presso la base di Skrydstrup nello Jutland meridionale. La visita si svolge nell'ambito dei preparativi per l'arrivo in Danimarca dei primi caccia F-35 per l'aeronautica nazionale, previsto per l'autunno del 2023, come scrive l'emittente "Dr". (Sts)