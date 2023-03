Usa: migranti in aumento, governo invia 25 agenti al confine con il Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia statunitense per le dogane e la protezione dei confini ha inviato 25 agenti al confine settentrionale con il Canada, a fronte del crescente numero di migranti in arrivo nel Paese, provenienti soprattutto dal Messico. Un portavoce dell’agenzia ha confermato all’emittente “Nbc News” che alcuni degli agenti inviati al confine con il Canada erano precedentemente di stanza presso la frontiera meridionale. La misura è stata decisa a fronte del crescente numero di ingressi nel Paese da parte di migranti provenienti dal Messico, che arrivano in Canada in aereo per poi tentare di entrare negli Stati Uniti. (Was)