Usa-Lituanua: Blinken incontra omologo, focus su Ucraina e competizione con la Cina

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato l’omologo lituano, Gabrielius Landsbergis, a cui ha ribadito la partnership tra i due Paesi nel quadro della Nato. In una nota congiunta, le parti hanno ribadito il rispettivo impegno nei confronti dei principi di libertà, democrazia e stato di diritto che sono alla base del legame tra Washington e Vilnius. Entrambi hanno sottolineato nuovamente il sostegno all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia, e si sono impegnati a continuare ad imporre sanzioni nei confronti di Mosca fino alla fine del conflitto. Le parti hanno poi sottolineato la preoccupazione dei due Paesi a causa delle politiche aggressive della Cina, in termini finanziari e di stabilità nello stretto di Taiwan. Particolare attenzione è stata dedicata al futuro della cooperazione bilaterale nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e alla partnership in settori strategici come la difesa e i semiconduttori. (Was)