Brasile-Regno Unito: Lula parla al telefono con re Carlo, focus su questioni ambientali

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha parlato questo pomeriggio al telefono con re Carlo d'Inghilterra. Lo riferisce il capo dello stato in una pubblicazione su Twitter. "Ho appena parlato al telefono con il re Carlo III, del Regno Unito. Abbiamo parlato della volontà di approfondire partnership e discussioni tra i nostri Paesi sulla questione climatica e sulla tutela dell'ambiente", ha scritto Lula. Da sempre Carlo si è dedicato all'attivismo ambientale considerando necessaria la lotta contro il cambiamento climatico per preservare il pianeta Terra per le prossime generazioni. (segue) (Brb)