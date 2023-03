Perù: cinque militari morti mentre tentavano di attraversare un fiume per evitare protesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Perù ha rilasciato una nota in cui ha espresso il proprio rammarico per l'incidente e ha informato che il lavoro di ricerca si svolge ininterrottamente e non terminerà fino a quando non saranno localizzati tutti i soldati dispersi. La Difesa ha poi riferito che la bandiera peruviana sventola a mezz'asta davanti alla sede del ministero in memoria dei soldati deceduti e ha confermato l'avvio di un'inchiesta per chiarire i fatti e risolvere le relative responsabilità. (Brb)