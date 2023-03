Sicurezza: Salvini, sconvolgente notizia da Milano, battaglia per legalità non deve dividere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sconvolgente notizia dalla mia Milano, dove la zona della Stazione centrale si conferma a grave rischio: solo l’eroico intervento di alcuni cittadini ha evitato un bilancio ancora più drammatico. Spero che tutte le forze politiche vogliano affrontare con serietà il tema della sicurezza, molto spesso legata alla presenza di clandestini, soprattutto nelle periferie e vicino alle stazioni. La Lega è impegnata per potenziare le Forze dell’ordine, accendere telecamere, facilitare le espulsioni dei delinquenti, contrastare lo spaccio di droga sempre e ovunque. Senza dimenticare il piano per la sicurezza all’interno delle stazioni, che prevede 1.000 nuovi vigilantes. La battaglia per la sicurezza deve unire cittadini e politica, non dividere". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, commentando quanto accaduto a Milano nella zona della Stazione centrale. (Rin)