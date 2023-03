Tunisia: ministro Esteri Ammar, con Italia costante coordinamento su lotta alle migrazioni irregolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza della Repubblica della Tunisia ha recentemente annunciato delle decisioni volte ad agevolare le procedure di rimpatrio dei migranti sub-sahariani presenti nel Paese, esprimendo sorpresa per una campagna da parte di "fonti note" relativa al presunto razzismo nei loro confronti. Attraverso un comunicato stampa diffuso ieri sera, la presidenza ha respinto le accuse contro lo Stato tunisino, uno dei fondatori dell'Unione africana. "La Tunisia è un Paese africano per eccellenza e ha chiesto negli ultimi anni che l'Africa sia per gli africani e ha affrontato con tutti i mezzi a sua disposizione il reato della tratta di esseri umani di cui finora soffrono i fratelli africani", si legge nel comunicato. La presidenza ha annunciato misure per i migranti con "l'obiettivo di agevolare le procedure per gli stranieri residenti e tutelare le varie comunità tra cui la consegna di permessi di soggiorno per la durata di un anno a determinati studenti provenienti da Paesi africani fratelli, con l'obiettivo di agevolare la loro permanenza e consentire loro di rinnovare periodicamente i propri documenti entro scadenze adeguate". Tra le decisioni annunciate dalla presidenza figura anche l'estensione del permesso di soggiorno da tre a sei mesi. Le misure includono anche agevolazioni sul rimpatrio volontario "in modo organizzato e previo coordinamento con le ambasciate e le rappresentanze diplomatiche dei Paesi africani in Tunisia". (segue) (Tut)