Tunisia: ministro Esteri Ammar, con Italia costante coordinamento su lotta alle migrazioni irregolari (3)

- Le parole del presidente della Repubblica, Kaies Saied, sul flusso di migranti irregolari provenienti dall’Africa subsahariana verso la Tunisia, fenomeno descritto dal capo dello Stato come un complotto volto a "cambiare la composizione demografica" del Paese, hanno suscitato le vibranti proteste del presidente dell'Unione africana, Macky Sall. Quest’ultimo ha condannato fermamente le "scioccanti dichiarazioni razziste" di Saied, mentre i governi della Costa d'Avorio e della Guinea hanno inviato in Tunisia degli aerei noleggiati per rimpatriare i loro connazionali. Il ministero degli Esteri del Mali ha fatto sapere di seguire con apprensione la situazione dei propri cittadini in Tunisia, informando di "aver adottato disposizioni per rafforzare la protezione e l'assistenza" ai cittadini maliani, "in collaborazione con l'ambasciata a Tunisi e con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni". Tendopoli di migranti si stanno radunando davanti alle ambasciate dei Paesi subsahariani in attesa del cosiddetto “rimpatrio volontario”. (Tut)